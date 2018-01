Ulrike Hiltscher ist Deutschlands Beste

Ulrike Hiltscher aus Hirschfelde hat die erste Abstimmung über die deutsche „Senioren-Leichtathletinn des Jahres 2017“ gewonnen. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) mit. Die Seriensiegerin aus der Hirschfelder Ortslage Rosenthal hat als Einzige fast 20 Prozent der Stimmen bei einem Online-Votum erreicht. Auf Platz 2 folgte Eva Trost aus Oberbayern mit 14,7 Prozent. „Danke, danke, danke“, sagte Frau Hiltscher der SZ. „Ich hätte nie gedacht, dass 20 Prozent der Stimmen an mich gehen, da ja alle zehn vorgeschlagenen Sportlerinnen 2017 Super-Ergebnisse erbracht haben.“ Der Dank gelte auch dem DLV, der sie im Vorfeld für die am Ende zur Abstimmung stehenden zehn Sportlerinnen vorschlug. „Das allein war mir schon eine große Ehre“, teilte die Hirschfelderin mit. „Weiterhin möchte ich mich bei der SZ und beim LVS bedanken, die mich bei der Wahl übers Internet unterstützen. Dank auch an meine Trainer, die einen großen Anteil an den erbrachten Leistungen haben.“ Zudem gebühre ihrem Ehemann ein großes Dankeschön, für all seine Bemühungen, „seine sportverrückte Frau zu allen Events in ganz Europa zu begleiten und zu coachen“. Und nicht zuletzt gelte ihr Dank allen, die ihr immer die Daumen gedrückt und sich mit ihr über die Erfolge gefreut hätten.

Die Titel „Senioren-Leichtathletin des Jahres“ und „Senioren-Leichtathlet des Jahres“ hat der DLV eigenen Angaben zufolge erstmals vergeben. Frau Hiltscher, Jahrgang 1952, hatte sich für die Endauswahl aufgrund ihrer Ergebnisse bei der Europameisterschaft 2017 qualifiziert. Sie holte die Titel über 200 Meter, 300 Meter Hürden und im Siebenkampf sowie mit der deutschen Mannschaft in der 4x100- und 4x400-Meter-Staffel. Darüber hinaus hat sie acht deutsche Meistertitel erkämpft. Ulrike Hiltscher startet für die Leichtathletikgemeinschaft Neiße, ihr Stammverein ist die HSG Turbine Zittau. Insgesamt hat sie laut DLV seit 2002 rund 225 Medaillen bei Welt-, Europa- und deutschen Meisterschaften erkämpft, darunter neun goldene bei Welttitelkämpfen. (SZ/tm)

