Ullersdorfer Platz soll weiter Bus-Endpunkt bleiben

@Berg: Mit Blick in den Fahrplan der Linie 61 stellt man fest, dass vor allem aus und in Richtung Weißig viele zusätzliche Busse am Ullersdorfer Platz beginnen bzw. enden, die dann Anschluss an die Busse von/nach Fernsehturm in/aus Richtung Stadt haben. Auch in den Tagesrandlagen enden einige Busse aus Richtung Stadt umlaufbedingt am Ullersdorfer Platz und geben dann Anschluss an Fahrten Richtung Weißig und Fernsehturm. Zudem fährt nicht nur die Linie 61 dort. Gerade die dort endenden Regionallinien 226, 228 und 229 haben hier wichtige Umsteigefunktion zur Straßenbahn. Auch die benötigen eine Wendeschleife. Genau so die dort endenden Fahrten der Buslinie 84.