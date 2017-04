Ullersdorfer Platz bleibt Problemfall

Blick auf den Ullersdorfer Platz in Bühlau © André Wirsig

Es bewegt sich weiter nichts am Knotenpunkt in Bühlau. Ob und wann eine zusätzliche Ampel am Ullersdorfer Platz gebaut wird, ist weiter unklar. Die Stadt kann erst Ende des Jahres eine Vorlage zur Umgestaltung vorlegen. Das hat die Verwaltung auf SZ-Anfrage eingeräumt. Mehr als 2 000 Pendler steigen täglich am Ullersdorfer Platz um. Damit ist er einer der am stärksten genutzten Plätze Dresdens, gleichzeitig aber auch einer der problematischsten. Auf engstem Raum prallen hier die Interessen von Fußgängern, Autofahrern sowie den Nutzern von Bussen und Bahnen aufeinander. Rund 16 500 Fahrzeuge rollen täglich stadtein- und stadtauswärts über den Platz.

Nicht nur die Verkehrsführung am Ullersdorfer Platz ist ein Problem, sondern auch die Parkplatzsituation. Anwohner und Händler rund um die Grundstraße und den Platz sind genervt. Schon 2015 beschloss der Stadtrat den Bau eines Park-&-Ride-Parkplatzes an der Ecke Grundstraße/Sohlandstraße. Doch für die Umsetzung fehlt das Geld. (SZ/jv)

zur Startseite