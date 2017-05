Ullersdorfer Platz bleibt bis 2021 ein Problemfall An dem Knotenpunkt staut es sich täglich kilometerweit. Jetzt gibt es Bewegung bei den Planungen.

Rund 16 500 Fahrzeuge täglich rollen jeweils stadtein- und stadtauswärts über den Platz. © Christian Juppe

Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer und Fahrgäste von Bus und Bahn brauchen weiter viel Geduld an dem Knotenpunkt in Bühlau. Doch vor 2021 passiert nichts. Das bestätigte Andreas Hoppe von den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) am Montagabend bei einer SPD-Veranstaltung.

Planer haben zwei Varianten zur Entschärfung des Verkehrschaos erarbeitet, jetzt müssen Stadtverwaltung und der Stadtrat entscheiden. Erst danach kann gebaut werden.

Welche der Varianten ist der Favorit der Verkehrsbetriebe?

Die DVB sprechen sich klar für die sogenannte Variante B aus. Hier sollen Teile der Straßenbahn- und Buslinien in Richtung Rossendorfer Straße verlegt werden. Der Vorteil: kurze Umsteigewege für die Fahrgäste ohne Überqueren der Straße, betont Andreas Hoppe von den DVB. Außerdem soll es eigene Fahrstreifen für Radfahrer und barrierefreie Haltestellen geben. Die neue Straßenbahnschleife an der Rossendorfer Straße würde außerdem einen Park & Ride-Parkplatz bekommen. Die Zahl der möglichen Stellflächen ist noch unklar. Offen hält sich die DVB damit auch die Option, die Straßenbahnlinie 11 bis nach Weißig zu verlängern. Dieses Projekt hatte der Stadtrat erst mal zurückgestellt. Auf den Ullersdorfer Platz müssten damit nur noch die Busse fahren, die dort enden. Das sind die Linien E 61, 84, 226, 228 und 229. So würde der Platz entlastet. Ob dieser in dieser Variante trotzdem umgebaut wird, bleibt noch offen.

Wie sieht die Alternativ- Variante dazu aus?

Hier würden alle Linien weiter über den Platz fahren und nur die minimalen Forderungen des Gesetzgebers erfüllt werden. Das heißt barrierefreie Haltestellen und sichere Fußgängerüberwege, so Hoppe. Diese Variante ist laut DVB auf Dauer nicht leistungsfähig.

Was würden die beiden Varianten kosten?

Die Kosten für die Variante A liegen bei rund zwölf Millionen Euro. Allerdings gäbe es dafür laut DVB kein Geld von Land oder Bund, da diese Planung nicht förderfähig ist. Die Stadt müsste alles aus der eigenen Tasche zahlen. Auch die Verkehrsbetriebe würden hier kein Fördergeld bekommen. Anders bei der Verlegung in Richtung Rossendorfer Straße. Das würde zwar 22 Millionen Euro in Summe kosten, dafür rechnet der Verkehrsplaner Hoppe aber mit zehn Millionen Euro Fördergeld allein für den Nahverkehr.

Welche Lösungsansätze kommen aus dem Stadtplanungsamt?

Ob und wann eine zusätzliche Ampel am Ullersdorfer Platz gebaut wird, ist weiter unklar. Die Stadt kann erst Ende des Jahres eine Vorlage zur Umgestaltung vorlegen. Das hat die Verwaltung auf SZ-Anfrage eingeräumt.

Was sagen die Verkehrspolitiker zu den beiden Varianten?

Ungewöhnlich einig sind sich die verkehrspolitischen Sprecher der Fraktionen. „Die Verlegung Richtung Rossendorfer Straße ist unser Favorit,“ sagt CDU-Stadtrat Gunter Thiele. Der Ullersdorfer Platz könne langfristig den Anforderungen nicht mehr standhalten. Das sieht auch SPD-Stadtrat Hendrik Stahlmann-Fischer so. Seine Kollegin Kristin Sturm wünscht sich eine schnelle Bürgerbeteiligung, um alle Bedürfnisse mit aufnehmen zu können.

Wie stark belastet ist der Ullersdorfer Platz?

Er ist eine der wichtigsten Einflugschneisen für Berufspendler aus Radeberg und aus Richtung Arnsdorf. Über 2 000 Pendler steigen dort täglich um. Damit ist er einer der am stärksten genutzten Plätze Dresdens. Rund 16 500 Fahrzeuge rollen jeweils stadtein- und stadtauswärts über den Platz, biegen in die oder aus der Ullersdorfer Straße ein. Dazu kommen Hunderte Fußgänger, vor allem Schüler des nahen Gymnasiums Bühlau. Staubildung gibt es vor allem durch die Linksabbieger von der Quohrener Straße. Busse aus Richtung Fernsehturm bauen dadurch bis zu drei Minuten Verspätung auf.

Wie kann der Knoten Bautzner Landstraße/Grundstraße entlastet werden?

Das Verkehrschaos an der Ecke wird erst geringer, wenn sich die Lage am Ullersdorfer Platz entspannt, so DVB-Planer Hoppe. Außerdem müssten dringend Fahrradstreifen an den beiden Straßenseiten gebaut werden.

