Ullersdorfer Platz bleibt bis 2020 Problemfall Zwar hat der Stadtrat kurzfristige Verbesserungen beschlossen. Doch die kann es ohne großen Behördenaufwand nicht geben.

Unübersichtlich: Der Knoten Ullersdorfer Platz verlangt von allen Verkehrsteilnehmern große Aufmerksamkeit. Eine Änderung ist nicht in Sicht. © André Wirsig

Über 2 000 Pendler steigen täglich am Ullersdorfer Platz um. Damit ist er einer der am stärksten genutzten Plätze Dresdens, gleichzeitig aber auch einer der problematischsten. Auf engstem Raum prallen hier die Interessen von Fußgängern, Autofahrern sowie den Nutzern von Bussen und Bahnen diametral aufeinander.

Die meisten Beschwerden

Rund 16 500 Fahrzeuge rollen stadtein- und stadtauswärts über den Platz, biegen in die oder aus der Ullersdorfer oder Quohrener Straße ein. Eine Straßenbahn- und mehrere Buslinien nutzen die Gleisschleife, damit Fahrgäste umsteigen können. Dazu kommen Hunderte Fußgänger, vor allem Schüler des nahen Gymnasiums Bühlau, für die es zwei nach Bedarf schaltbare Ampeln gibt. Weil die geplante Verlängerung der Straßenbahnlinie 11 nun zunächst nicht kommt, hat der Stadtrat kurzfristige Verbesserungen am Platz gefordert. Doch die wird es in absehbarer Zeit nicht geben. „Jeder Eingriff in den Verkehr muss über ein Planfeststellungsverfahren beantragt werden. Das ist sehr zeitaufwendig“, sagt Annegret Unger, die bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) das Projekt Stadtbahn 2020 leitet. Derzeit untersuchen sie und ihre Kollegen eine Verlagerung der Gleisschleife an die Rossendorfer Straße, prüfen aber auch, ob man am Ullersdorfer Platz einen Busendpunkt beibehalten kann. Ziel ist es, möglichst wenig privates Land kaufen zu müssen. Ende des Jahres sollen die Ergebnisse vorliegen, um sie dann schnellstmöglich dem Stadtrat vorzulegen. „Aber es ist ganz klar, dass es keine kurzfristigen Änderungen am Platz geben kann“, sagt Unger. Mit allen notwendigen Planungen und Ausschreibungen könne es vor 2019/20 nicht mit dem Bau losgehen.

Das dürfte all jene deprimieren, die täglich über den Ullersdorfer Platz fahren oder laufen. Doch vor allem die DVB selbst hätten gern eine schnellere Lösung. „Zu diesem Knotenpunkt bekommen wir die meisten Kundenbeschwerden“, sagt Mirko Rüde, der bei den DVB für Markt- und Qualitätsforschung zuständig ist. Allein 25 Beschwerden gab es speziell über Fahrer, die keine Anschlüsse ermöglicht haben. Weitere elf kritisierten den Zustand des Platzes, auf dem es nur dürftige Warte- und Sitzmöglichkeiten gibt. Außerdem ist er für Ortsfremde sehr unübersichtlich. Ganz zu schweigen vom Kopfsteinpflaster, das Gehbehinderte vor riesige Probleme stellt.

Rüde erklärt, dass es zahlreiche Schulungsmaßnahmen für die Fahrer gibt, um geplatzte Anschlüsse zu vermeiden. So ist sogar am Endpunkt Bühlau ein Anschlusssicherungssystem installiert, das dem Bus- oder Bahnfahrer anzeigt, wenn sich ein Fahrzeug der Gleisschleife nähert. „Alle Fahrer sind angehalten, dann abzuwarten, um den Fahrgästen den Übergang zu gewähren“, sagt Mirko Rüde. Doch Dutzende ÖPNV-Nutzer sehen am Ullersdorfer Platz täglich nur noch die Rücklichter ihres Anschlussfahrzeuges.

Verspätung durch Verkehrschaos

Hinzu kommt, dass Busse aus Richtung Fernsehturm bis zu drei Minuten Verspätung aufbauen, wenn sie links aus der Quohrener Straße in den Platz einbiegen wollen. „So lange kann ein Fahrer meist nicht warten, weil dann die Verbindungen an anderen Umsteigepunkten nicht mehr klappen“, sagt Rüde. Er setzt nun auf weitere Schulungen für zufriedene Fahrgäste.

