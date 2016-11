Ullersdorf mit Weihnachtsmarkt Erstmals soll am Dorfteich auch ein Weihnachtsbaum leuchten. Start für eine Tradition im Radeberger Ortsteil?

Der 26. November wird in der Ullersdorfer Ortschronik eingehen. Denn dann wird ab 16 Uhr am Dorfteich erstmals ein Weihnachtsbaum leuchten. Die sogenannte Ullersdorfer Runde, das Kinderhaus „Gaby Schommer“, die Feuerwehr und der Bürgerverein, wollen damit eine Tradition im Ortsteil anschieben. Am Freitag hat die Radeberger Stadtverwaltung die notwendige Hülse für den Baum am Teichufer gesetzt, in den kommenden Tagen soll dann der Baum kommen, verrät Maria Minkner aus der Ullersdorfer Runde. Die Idee soll dabei helfen, fügt sie an, dass Ullersdorf nicht nur ein schön gelegenes „Schlafdorf“ sei, sondern hier ein gutes Miteinander gepflegt wird.

Zum ersten Leuchten des Baumes ist zudem ein kleiner Weihnachtsmarkt geplant. Organisiert vom Kinderhaus, dem dann auch der Erlös aus dem Verkauf der weihnachtlichen Leckereien und kleinen Kunstwerke zugutekommt, wie es in der Ankündigung heißt.

Gleichzeitig ist das Ganze Start für den „Lebendigen Adventskalender“. Christen aus evangelischen und katholischen Gemeinden aus Ullersdorf und Umgebung laden dann wieder in ihre Häuser ein – erzählen Geschichten oder Gedichte, singen gemeinsam Weihnachtslieder und wollen dem Advent einen besinnlichen Akzent verleihen.

Beginn ist dann am 29. November um 19 Uhr bei den Familien Fietz und Lungfiel am Weissiger Kirchsteig 18. Am 2. Dezember, 19 Uhr, lädt dann Familie Schäfer am Lerchenweg 27 ein und am 5. Dezember, ebenfalls 19 Uhr, Familie Thiem am Bischofsweg 1. (SZ/JF)

