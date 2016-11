Ullersdorf mit närrischem Umzug

Abendveranstaltungen: am 18., 25. und 28. Februar sowie am 4. März jeweils ab 20 Uhr.

Vorverkauf ab 2. Januar 2017 in der Bäckerei Nitschke an der Ullersdorfer Hauptstraße, Telefon 03528 442535, und in der Schmiedeschänke in Ullersdorf, Telefon 03528 452640.