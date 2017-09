Ullersdorf ist derzeit dicht Der Bau eines Abwasseranschlusses auf der Hauptstraße bringt kilometerlange Umleitungen mit sich.

Die gesperrte Hauptstraße in Ullersdorf. © Thorsten Eckert

Es geht ziemlich ruhig zu derzeit in Ullersdorf. Grund ist diese Baustelle an der Ullersdorfer Hauptstraße kurz vorm Abzweig zum Bischofsweg. Hier wird für den in den vergangenen Monaten entstandenen Haus-Neubau ein Abwasseranschluss verlegt. Die wichtige Ortsdurchfahrt ist deshalb derzeit voll gesperrt, der Umleitungsverkehr wird großräumig über die Ortsumgehung – die S177 – und die Bundesstraße 6 zwischen Radeberg und dem Ullersdorfer Platz in Dresden-Bühlau umgeleitet. Laut Radeberger Stadtverwaltung bleibt die Ullersdorfer Hauptstraße voraussichtlich noch bis 15. September gesperrt. (szo)

zur Startseite