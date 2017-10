Ulla Meinecke in der Landskron-Brauerei Rock-Poetin Ulla Meineke spielt am Sonntag in Görlitz. Wir haben 2 x 2 Freikarten. Wie Sie die gewinnen können, finden Sie durch einen Klick auf www.sz-veranstaltungskalender.com heraus.

Am Sonntag ist sie wieder da. Ulla Meineke und Band spielen ab 20 Uhr ein Konzert in der Görlitzer Landskron-Kulturbrauerei. Ulla Meinecke ist seit über 30 Jahren eine feste Größe in der deutschen Musik- und Kulturlandschaft. In ihren Texten reflektiert sie auf ironische Weise und mit einer ihr eigenen poetischen Sprache die Mysterien des Alltags und der Liebe. Ihre samtige Stimme, ihre poetische Sprache und nicht zuletzt ihre nachdenklich-ironische Sicht auf die alltäglichen Dinge begründen ihren Ruf als Sängerin, Dichterin und Autorin. Viele 100 Konzerte, ebenso viele Lesungen ihrer drei bislang veröffentlichten Bücher hat Ulla Meinecke in den letzten Jahren absolviert. Weit mehr als eine Million Tonträger hat sie von ihren Alben verkauft.

Sehr wenige Bands spielen durchgehend so viele Konzerte im Jahr wie die Ulla Meinecke Band. Quer durch alle Bundesländer bis hin nach Österreich. Gute Texte, neu arrangierte und melodienstarke Songs, überraschende Moderationen sind bei Ulla Meinecke wie Filme. In ihrem neuen Bühnenprogramm überzeugt die Ulla Meinecke Band mit einer gänzlich neuen Dramaturgie und wie immer mit einem brillanten Bühnenentertainment. Mit einer großen Leichtigkeit, weil man die Tiefe darunter spürt. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 25,20 Euro.

