Ukrainer mit falschen Dokumenten erwischt

Autoradio gestohlen Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch an der Uferstraße in Görlitz in einen VW Golf eingebrochen. Die Täter erbeuteten das Autoradio des Pkw im Wert von etwa 150 Euro. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schränke durchsucht Görlitz. Am Mittwoch ist in Görlitz ein Dieb in das Treppenhaus eines Wohnhauses an der Neißstraße gelangt. Dort durchsuchte er Schränke der Bewohner. Der Täter stahl mehrere Jacken, Hosen und Schuhe sowie ein Snowboard. Den Wert der Beute bezifferten die Eigentümer in Summe mit rund 1300 Euro.

Autoscheibe beschädigt Kodersdorf. Am Kodersdorfer Bahnhof haben Unbekannte am Mittwochvormittag einen parkenden Ford beschädigt. Offenbar hatten sie mit einem spitzen Gegenstand an einer Seitenscheibe des Wagens einzubrechen versucht. Der Sachschaden bezifferte sich auf rund 1000 Euro.

Gartenlaube aufgebrochen Leuba/Ostritz. Vermutlich in der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in Leuba in drei Lauben eingebrochen. Ein Gartenbesitzer entdeckte die Tat am Mittwochnachmittag und rief die Polizei. Auf einem Weg entdeckte er zudem mutmaßliches Diebesgut, darunter auch eine Motorsäge und eine Gasflasche. Die Höhe des Schadens wurde noch nicht beziffert.