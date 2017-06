UKM übernimmt Radebeuler Schmiede Der Eigentümer des Aluminium- Verarbeiters wollte verkaufen und wurde in der Region fündig.

UKM hat die Aluminium-Gesenkschmiede in Radebeul mit über 160 Mitarbeitern übernommen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Der Fahrzeugteile-Hersteller UKM, welcher ursprünglich aus Meißen kommt, ist gewachsen. Wie die Unternehmensberatung Valetis jetzt mitgeteilt hat, übernahm UKM die Aluminium-Gesenkschmiede in Radebeul mit über 160 Mitarbeitern. Der Umformtechnik Betrieb stellt Gesenkschmiedeteile aus Aluminium her, die in unterschiedlichen Bereichen Anwendung finden – insbesondere im Automotive-Sektor.

In diesem Bereich besteht eine Brücke zu UKM. Das Unternehmen, welches seit 2012 zu der Berliner Beteiligungsgesellschaft CMP gehört, stellt an seinen Standorten in Meißen und Hirschfeld, nahe Dresden, sowie im französischen Vieux-Charmont hochpräzise Bauteile für die Automotive-Industrie her. Der Erwerb der Umformtechnik Radebeul stellt den Unternehmensberatern zufolge ein strategisches Investment für die Expansionsstrategie der UKM dar. Mit dem mittelbaren Verkauf der Anteile an CMP sowie der Eingliederung in die UKM-Gruppe sei eine industriell und finanziell stabile Lösung für die strategische Weiterentwicklung der Umformtechnik Radebeul gefunden worden. (SZ/pa)

