UKA-Windkraftanlage erfolgreich geprüft

Mit ihren 149 Metern Nabenhöhe ist die Windkraftanlage der Meißner Firma UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen) im Windpark „Lieskau III“ in Brandenburg eine der höchsten in ganz Deutschland. Die Leistung der Anlage beträgt 3,45 Megawatt und kann bei entsprechender Umrüstung 3,6 Megawatt erreichen. Für diese Windkraftanlage absolvierte die Firma FGH mit Sitz in Aachen und Mannheim jetzt eine ausführliche Schutzprüfung. Laut einer Pressemitteilung des Dienstleisters für die Netzintegration dezentraler Erzeugungsanlagen (EZA) sei diese positiv ausgefallen.

Die Prüfung des EZE im Windpark „Lieskau III“ sei notwendig für eine endgültige Netzanschlusszusage sowie anschließende Vergütungszahlungen, teilt die FGH mit. Damit würden die Anforderungen des Netzbetreibers umgesetzt und die korrekte Funktionalität der Schutzeinrichtungen überprüft. Die FGH GmbH ist Pionier beim Thema Netzintegration Erneuerbarer Energien und bietet Ingenieurdienstleistungen für Hersteller, Projektierer und Netzbetreiber an. (SZ/mhe)

