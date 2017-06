UKA steigt in den US-Markt für erneuerbare Energien ein Der Meißner Spezialist für Windkraft-Anlagen zieht ein positives Fazit nach einem Messeauftritt in Übersee.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Auf der internationalen Messe „Awea Windpower 2017“hatte der Meißner Windkraftanlagenbauer UKA Gelegenheit, seinen Einstieg in den amerikanischen Markt der Erneuerbaren Energien bekannt zu machen und einem breiten Fachpublikum vorzustellen. Das berichtet Lisa Fritsche aus der Öffentlichkeitsabteilung des Unternehmens. So könne der Betriebsführer von Onshore-Windparks und Zweitplatzierte im Entwickler-Ranking der „Energie & Management 2016 “ ein durchweg positives Fazit von seinem Aufenthalt in Übersee ziehen. Mit der Expansion in die USA treibt die UKA-Gruppe ihr Wachstum auch außerhalb des deutschen Heimatmarktes voran.

„Wir sind ausgesprochen zufrieden mit unserer ersten Teilnahme an der Awea Windpower. Wir konnten zahlreiche gewinnbringende Gespräche führen und neue Geschäftspartner finden. Mit diesen wollen wir unsere Pipeline an Wind- und Solarprojekten im US-amerikanischen Markt vorantreiben“, so UKA North America-Geschäftsführer Kay Dahlke.

Die UKA North America (UKA NA) hat seinen Sitz in Stuart (US-Staat Florida) und wird geleitet von den Geschäftsführern Kay Dahlke und Ingo Stuckmann. Durch eine Kooperation mit Wind Works Power Corp (WWP) verfügt UKA NA bereits über eine erfolgsversprechende Projektpipeline von einem Gigawatt an Wind- und Solarprojekten sowie erfahrene Projektmanager in den Vereinigten Staaten. Das teilt Unternehmenssprecherin Ines Heger mit.

WWP habe in den vergangenen 15 Jahren vier Windparks in den USA mit einer Gesamtleistung von 436 Megawatt entwickelt. UKA NA hat aktuell ein Windpro-jektvolumen von circa 600 Millionen US-Dollar gesichert, heißt es in einer Pressemitteilung.

UKA realisiert seit 1999 bundesweit Windparks an Land. Die Geschäftsfelder umfassen Entwicklung, Planung und Realisierung von Windenergieprojekten sowie technische und kaufmännische Betriebs-führung von Windparks. Mit rund 330 realisierten Windenergieanlagen und über 800 Megawatt installierter Gesamtleistung zählen die von UKA entwickelten Windparks zu den modernsten Europas. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 500 Mitarbeiter an den Standorten Meißen, Cottbus, Rostock, Erfurt, Oldenburg, Bielefeld, Hannover und Lohmen in Mecklenburg.

