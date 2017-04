UKA ist zweitgrößte Windparkfirma Branchen-Magazin weist eine installierte Windenergie-Leistung von 204 Megawatt aus.

Die Unternehmensgruppe UKA mit Hauptsitz in Meißen belegt den zweiten Platz im Ranking der Windparkentwickler in Deutschland. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die Unternehmensgruppe UKA mit Hauptsitz in Meißen belegt den zweiten Platz im Ranking der Windparkentwickler in Deutschland. Das hat eine Branchenerhebung des Fachmagazins „Energie & Management“ ergeben, die am 15. März veröffentlicht wurde. Das Ergebnis bezieht sich dabei auf die installierte Leistung 2016: UKA hat im vergangenen Jahr eine Windenergie-Leistung von 204 Megawatt installiert. Damit könnten die UKA-Anlagen rechnerisch 170 000 Haushalte mit Energie versorgen – das entspräche etwa einer mittelgroßen Stadt in Deutschland, teilt das Unternehmen auf seiner Internet-Präsenz mit. An der Spitze der Windparkentwickler liegt danach die WPD AG mit 230 MW installierter Leistung, die Juwi Gruppe folgt UKA dicht mit 201 MW.

Zwischen 2014 und 2016 hat die UKA-Gruppe danach mit Kommunen, Stadtwerken, Bürgern und Investoren 166 Windenergieanlagen mit mehr als 500 Megawatt Leistung installiert. „Die dafür verlegten 1 192 Kilometer Kabel ergeben eine Strecke von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen. Den Erfolg führt Kay Dahlke, der Geschäftsführer in der UKA Holding, darauf zurück, dass UKA kostengünstiger als andere Unternehmen produzieren könne: „Wir haben durch unser Ausbauvolumen gute Rahmenverträge mit Herstellern und Dienstleistern und damit Kostenvorteile im neuen Marktumfeld.“ (SZ/ul)

zur Startseite