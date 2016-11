UKA-Chef klettert auf Karriereleiter Gernot Gauglitz wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des sächsischen Landesverbandes der Windenergie gewählt.

Im Rahmen der offiziellen Mitgliederversammlung des BWE (Bundesverbandes Wind Energie) Sachsen wurde unter anderem der Vorstand des Landesverbandes neu gewählt.

Bei dem jeweils zwei Jahre amtierenden Gremium kam es zu keinen personellen Veränderungen. Als Vorsitzender wurde Martin Maslaton von der gleichnamigen Leipziger Rechtsanwaltsgesellschaft gewählt und damit erneut bestätigt.

Gernot Gauglitz, Geschäftsführer der Meißner Firma UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen) wurde auf dem 18. Sächsischen Windenergietag in Leipzig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Als geschäftsführender Gesellschafter der 1999 in Meißen gegründeten UKA-Gruppe bringt Gauglitz umfassende Branchenerfahrung in den Verband ein.

Mit seinen mehr als 300 Mitarbeitern hat sich UKA zu einem der führenden deutschen Windenergieunternehmen entwickelt, das aus Sachsen die Energiewende im gesamten Bundesgebiet vorantreibt.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den BWE-Kollegen. Gemeinsam wollen wir der sächsischen Energiewende weiteren politischen Rückenwind verschaffen“, erläutert Gauglitz seine Motivation.

Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wurden die Dresdner Bernhard Weigel (Boreas Windenergie GmbH und Uta Barthel (RCM GmbH Regenerative Energie Consulting und Management) sowie Frank Bündig (Energieanlagen Frank Bündig) aus Waldheim gewählt.

In ihren Klimaschutzzielen strebt die Sächsische Landesregierung bis 2020 an, den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf 28 Prozent zu steigern. 2010 lag dieser bei 3,6 Prozent.

Dafür sind 2 530 Gigawattstunden Windstrom eingeplant. Da das Land Sachsen nur 0,2 Prozent der Landesfläche zur Nutzung von Windenergie ausgewiesen hat, setzt es auf das sogenannte Repowering – den Ersatz älterer Windenergieanlagen durch neue, leistungsstärkere und effizientere Typen.

Dadurch soll, trotz zahlreicher Proteste von Anwohnern in betroffenen Regionen, im Schnitt die Zahl der Anlagen halbiert und der Stromertrag verdreifacht werden. (SZ/mhe)

