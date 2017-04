Uhyster Kellerlösung steht auf der Kippe

Wie ist es zu der Situation in der Ortslage Uhyst gekommen? Vom Grundwasseranstieg betroffen waren im Sommer 2013 in Uhyst 117 von insgesamt 257 erfassten Gebäuden und rund 200 Kleinkläranlagen, so eine von der LMBV bestätigte Zahl. Mittlerweile gibt es eine zentrale Abwasserkanalisation in dem Boxberger Ortsteil. „Wir sind froh, dass es die zentrale Abwasserentsorgung gibt. Das bringt das Wasser raus aus dem System und hilft wirtschaften“, sagt Holger Uibrig von der LMBV. Ein erster wichtiger Schritt also, um die Folgen des Wiederanstiegs des Grundwassers nach dem Auskohlen der Tagebaue Bärwalde und Lohsa II zu mindern. Denn das Grundwasser ist wieder auf dem Stand wie vor der tagebaubedingten Absenkung oder sogar darüber, wie manch Uhyster Einwohner an seinem Grundstück feststellt. Nun ist diese Situation nicht neu, und es gibt ganz pragmatische Möglichkeiten, dem zu begegnen.

Wie sieht die vom Bergbausanierer bevorzugte Variante aus? Zur Gefahrenabwehr durch den Grundwasseranstieg in Uhyst lässt die LMBV durch das Rietschener Planungsbüro Sweco eine sogenannte lokale Flächenlösung planen. Das ist im Prinzip nichts anderes, als das örtliche Grabensystem fit zu machen, damit es mehr Wasser aus dem Ort bewältigen und ableiten kann. Die Planungen dafür präsentierte Holger Uibrig am Montag im Gemeinderat. Für die Männer und Frauen aus dem Boxberger Rat war das nicht prinzipiell neu. Denn bereits im November 2015 hatte die LMBV ein Konzept dafür vorgestellt. Nun also präsentierte der für den Planungsbereich Ost zuständige LMBV-Mitarbeiter die Vorplanung, aktualisiert auch mit Blick auf die neue Abwassersituation in dem Boxberger Ortsteil.

Welche Arbeiten an den Gräben sind notwendig? Kurz gesagt: Nach dem Zustand der Gräben und der Menge Wasser, die sie weitertransportieren sollen, richtet sich der Aufwand. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Gräben zu ertüchtigen: Sie werden beräumt oder sie werden ausgebaut. In beiden Fällen werden die Gräben wieder aufnahmefähiger. Bauprojekte sind am Sektgraben und am Penkanebengraben notwendig. Der Sektgraben muss der Vorplanung zufolgeeinen Meter tiefer und breiter werden. Der Bahndurchlass muss neu gebaut werden, und in Richtung Süden soll der Graben 330 Meter verlängert werden. Beim Penkanebengraben muss Uibrig zufolge die Einlaufhöhe des verrohrten Abschnittes korrigiert werden, und er soll bis zu 2,15 Meter tief werden. Auch müsse sich die Gemeinde um die sogenannten Graueinleiter kümmern, die wahrscheinlich Schmutzwasser in den Graben entsorgen. Gleich sechs Ausbauabschnitte sind beim ersten Uhyster Wiesengraben geplant. Von Schlamm, Laub und Gehölzen befreit werden sollen der Romanikteichgraben. Knapp 30 Zentimeter hoch liegt der Schlamm, haben Untersuchungen ergeben, weswegen das Wasser auch nur sehr langsam fließt. Und auch der zweite Uhyster Wiesengraben braucht eine Grundberäumung. In Summe kommen bei dem Projekt etwa zwei Millionen Euro Baukosten zusammen, sagt Holger Uibrig. Die jährlichen Unterhaltungskosten für die Gräben, die die Gemeinde Boxberg schultern muss, liegen bei 15000 Euro.

Warum wird nicht mit dem Säubern und Umbauen der Gräben begonnen? Ein Handicap: Mehr als 200 Flurstücke sind privat, alle Eigentümer müssen zustimmen. Doch ein viel größeres Hindernis bringt das Wasser mit. Es ist von einer Beschaffenheit, die es verbietet, dieses Wasser in die Spree einzuleiten. Sowohl der Eisengehalt als auch der Sulfatgehalt und sogar der pH-Wert des Grundwassers liegen deutlich über den Einleitwerten. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten braucht es drei Reinigungsanlagen vor den Spreeeinleitern. Die Kosten dafür sind hoch, vor allem auch die Kosten für das Betreiben. „Das Projekt kann finanziell sterben“, sagt der LMBV-Bereichsleiter. Sondierungen und Probebohrungen sollen in Auftrag gegeben werden, um zu verlässlichen Aussagen zur Beschaffenheit und Menge des Grund- und Oberflächenwassers zu bekommen. „In drei, vier Monaten gibt es eine Aussage Ja oder Nein zur Flächenlösung“, so Uibrig.