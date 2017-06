Uhyster feierten drei tolle Tage lang Mitten im Jubiläum wurden auch 14 Neubürger begrüßt und spontan musiziert.

Die Funken des Uhyster Carneval Vereins zeigten beim großen Festumzug durch den Ort temperamentvolle Tanzeinlagen. © Rolf Ullmann

Uhyst. Bis in die Abendstunden des Sonntags saßen die Uhyster mit ihren Gästen im Volkspark zusammen und ließen bei einem Schwätzchen ihr großes Fest ausklingen. Drei erlebnisreiche Tage hatte es gegeben, mit vielen Höhepunkten. Bürgermeister Achim Junker sagte in seinem Grußwort, es war ein denkwürdiges Ereignis in der Dorfgeschichte. „Hier am Ufer der Spree haben sich vor 675 Jahren die ersten Siedler niedergelassen, vielleicht sogar noch früher, das ist denkbar, aber nicht überliefert. Auf dem kargen Boden wurde später Oberlausitzer Geschichte geschrieben, mit der Errichtung der Kirche, des Schlosses und des Adelspädagogiums. Später kamen Eisenbahn und Industrialisierung.“ Auch nach der 2007 erfolgten Eingliederung in die Gemeinde Boxberg hat Uhyst seinen dörflichen Charakter bewahrt. „Hierlässt es sich gut leben, wohnen und arbeiten“, so Achim Junker.

Da gibt es dann auch guten Grund zum Feiern. Das Feiern begann bereits am Freitag mit der Weihe der neuen Eisenbahnbrücke. „20 Jahre und länger hat uns das Projekt beschäftigt“, wusste Alt-Bürgermeister Helmut Knobloch zu berichten, „nun liegen die neuen Gleise schon bis Uhyst.“ Die DB AG bedankte sich bei den Uhystern mit einem eigenen Fest zum großen Ortsjubiläum. Für die Uhyster hatte der Bahnriese mit Speisen und Getränken an der neuen Brücke ordentlich aufgetafelt. Am Sonnabend fiel nach einem gut besuchten Trödelmarkt der Maibaum. Dazu führten die Kinder der Kita in sorbischen Trachten den Bändertanz auf. Maikönig wurde Sebastian Wolf mit seiner Partnerin Nicole. Zugleich begrüßte Ortsvorsteher Frank Knobloch 14 Neubürger in Uhyst.

Publikum mag Signal „Sau tot“

Kulturell war für alle etwas dabei. Livemusik von Anthony und der Live Style Band, das Orchester „Lausitzer Braunkohle e.V.“ spielte in großer Besetzung am Sonntag zum Frühschoppen, am Nachmittag reichte die Unterhaltung von Jagdsignalen über „Remmi & Demmi“ bis zu den „Matrosen in Lederhosen“. Die Alp- und Jagdhornbläser „Zwischen Sandstein und Granit“ aus Sebnitz zeigten musikalisch den Verlauf einer Jagd, als man sich noch mit Jagdhornsignalen verständigte und nicht mit dem Handy. „Sau tot“ ist das Lieblingssignal des Publikums, „Zum Essen“ ist das Lieblingssignal der Jäger. Für eine Überraschung der besonderen Art sorgten im Volkspark nach dem Festumzug der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bluno und der Spielmannszug Rothenburg mit einem spontanen gemeinsamen Auftritt.

Worte des Dankes an alle, die dieses Jubiläumsfest vorbereiteten und ermöglichten, gab es reichlich. Riesenapplaus vor allem nach dem Dank des Ortsvorstehers Frank Knobloch für Johanna Gruner. Insider meinten völlig berechtigt, ihr Ehemann Jürgen sei da mit Blick auf den Festumzug einzubeziehen. Den fanden Renate Lichter aus Bischofswerda und Karin Zumpe aus Königsbrück ganz große Klasse. Die Kinder der beiden Schwestern wohnen im „Alten Forsthaus Uhyst“. Johanna Gruner wollte bescheidenerweise von so viel Lob nichts wissen. Sie verwies auf alle Helfer, auf alle, die ein Jahr lang das Fest vorbereiteten und durchführten, das waren die Vereine und die Feuerwehren aus Uhyst, Drehna, Mönau und Rauden. Johanna Gruner dankte auch der Gemeindeverwaltung Boxberg und allen Sponsoren.

