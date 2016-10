Uhyster ackert sich auf Platz 13 Die besten Gespannpflüger Deutschlands trafen sich am Wochenende. Die Sachsen hatten starke Konkurrenz.

Sandro Zieschang aus Uhyst gehört zu den besten Gespannpflügern des Landes. Am Wochenende beteiligte sich der 37-Jährige zum dritten Mal in Folge an einer Deutschen Meisterschaft. © Steffen Unger

Die Liebe zu den Pferden und der Spaß am Pflügen überwiegen. Es sei die Freude, die ihn antreibe, sagte Sandro Zieschang vor den Deutschen Meisterschaften im Gespannpflügen am Wochenende der SZ. Bei dem Wettkampf, der am Sonntag in Horka bei Niesky ausgetragen wurde, ackerte sich der Uhyster auf einen respektablen Platz im Mittelfeld. Er belegte Platz 13.

Insgesamt 22 Starter aus allen 16 Bundesländern führten ihre Meisterschaft im Umgang mit dem Pflug am Sonntagnachmittag auf den beiden abgesteckten Wettkampffeldern vor. Für das Bundesland Sachsen gingen vier Pflüger an den Start. Neben Sandro Zieschang drückten auch Axel Geide aus Horka und Alexander Otto aus Püchau die Pflugschar in den Boden. Als Vierter hatte sich der Löbauer Uwe Wechler während des Regionalausscheids am Sonnabendnachmittag für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft qualifiziert. Das Sachsen-Quartett hatte starke Konkurrenz.

Das sechsköpfige Team der Wertungsrichter um Chefjuror Werner Goller nahm die aufgeworfenen Furchen kritisch unter die Lupe, schaute, ob die Furchen schnurgerade gezogen sind und deren Höhe stimmt. 90 Minuten hatte jeder Teilnehmer Zeit, eine festgelegte 10 mal 40 Meter große Fläche zu pflügen. Nach sorgfältiger Berechnung aller Kriterien stand gegen 17.30 Uhr fest, der Meistertitel geht diesmal nach Baden-Württemberg. Thomas Kurfiss sicherte sich den Sieg vor Daniel Hoffmann aus Hessen. Auch der dritte Platz wurde nach Baden-Württemberg an Gerhard Kircher vergeben. – Bester sächsischer Teilnehmer wurde Uwe Wechler auf dem 9. Rang. Axel Geide belegte den 11. Platz, während sich Alexander Otto mit einem der hinteren Plätze begnügen musste.

Seit dem Jahr 2007 geht Sandro Zieschang bei Meisterschaften im Gespannpflügen an den Start. Er züchtet seit Jahren erfolgreich Schwarzwälder Kaltblüter. Sie sind die treuen und verlässlichen Partner, wenn er sie vor den Pflug gespannt hat und den Boden durchackert. Der Mann aus Uhyst war schon zweimal Sachsenmeister, Vize-Sachsenmeister und Ostdeutscher Meister. Am Wochenende trat er das dritte Mal in Folge bei einer Deutschen Meisterschaft an. (szo)

