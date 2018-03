Uhyst feiert beim Vereinsball

Uhyst. Nach der großen Party zum 675-jährigen Bestehen von Uhyst 2017 geht es nun in diesem Jahr im Ortsteil der Gemeinde Boxberg etwas ruhiger zu. Gefeiert wird aber dennoch.

So ist es im Gasthof „Drei Linden“ am 17. März beim Vereinsball. Den gibt es seit mittlerweile 16 Jahren. Das Programm wird jeweils von einem anderen Verein organisiert. Diesmal vom Uhyster Sportverein. „Wir waren lange nicht mehr dran“, kommentiert es Jürgen Gruner. Als Anlass sieht er die erfolgreiche Rückkehr der ersten Männermannschaft der Fußballer in den aktiven Spielbetrieb. In der Programm-Einlage des SV Uhyst geht es sportlich zu; „vor allem aber wird es lustig sein“, versichert Jürgen Gruner. Auch die Vereinshymne erklingt.

Die Sportler müssen an dem Abend aber nicht alleine für Unterhaltung sorgen. Der Männergesangsverein Uhyst und der Männerchor Lohsa singen mit den Gästen. Die Stepptanzgruppe tritt auf, ebenso die Funkengarde des Uhyster Karnevalsvereins. Auch die Radfahrtruppe Kursk bringt sich ins Programm ein. Nicht alles soll an dieser Stelle schon im Detail verraten werden. Beim Sportverein freut man sich jedenfalls auf einen schönen Abend; der, so das Anliegen des Vereinsballs, den Zusammenhalt im Dorf weiter festigen soll. Mitfeiern darf übrigens auch, wer in keinem der Uhyster Vereine Mitglied ist.

Mehr als 60 Sportler sind im SV Uhyst organisiert. Der Verein hat auch seine anderen Höhepunkte 2018 fest im Blick: Hexenbrennen am 30. April und Sportfest mit Fußballturnier am 18. August.

Vereinsball am 17.3. im Gasthof „Drei Linden“ Uhyst. Einlass ab 19 Uhr, Programm ab 20 Uhr. Eintritt frei.

