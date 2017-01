Uhrmacherin Lisa Holstein ausgezeichnet Die Kielerin, die bei Wempe in Glashütte lernte, schloss ihre Ausbildung als Deutschlands beste Uhrmacherin ab.

Lisa Holstein. © privat

Mit einer Feierstunde haben Sachsens Handwerker die Berufsnachwuchs-Elite des Jahrgangs 2016 gewürdigt. Mit dabei war auch Uhrmacherin Lisa Holstein. Die Kielerin, die ihr Handwerk beim Uhrenhersteller Wempe in Glashütte erlernte, schloss ihre Lehre als Deutschlands beste Uhrmacherin ab. Dafür gab es beim Treffen am Freitag Blumen, eine Urkunde, einen Wertgutschein in Höhe von 500 Euro und Glückwünsche vom Präsidenten des Sächsischen Handwerkertages, Roland Ermer.

Lisa Holstein ist nach ihrer Lehre zur Wempe-Uhrenwerkstatt der firmeneigenen Rolex-Boutique nach Berlin gewechselt. – Uhrmacher werden auch von der Industrie- und Handelskammer (IHK) ausgebildet. Hier war Birgit Schönfeldt von Glashütte Original die Beste. (SZ/mb)

zur Startseite