Uhrmacherin baut Filmpreis Nicht nur Zeitmesser entstehen in Glashütte. Die Manufaktur von Glashütte Original vergibt auch Filmpreise.

Glashütte. Der angehenden Uhrmacherin Anne Bötte von der Manufaktur Glashütte Original wurde dieser Tage eine besondere Aufgabe zuteil. Zusammen mit einem Mitschüler montierte sie eine 20 Zentimeter große Statuette, die am 18. Februar in Berlin den Gewinner des erstmals vergebenen Glashütte Original-Dokumentarfilmpreises übergeben wird. Die Statuette soll eine Verbindung zwischen der Uhrmacherei und der Dokumentarfilmkunst herstellen. „Die zur Säule geschichteten Zahnräder - ein unverzichtbares Bauteil in der Uhrmacherei - symbolisieren auch die facettenreiche Kunst der Dokumentation. Denn einem ausgezeichneten Filmemacher gelingt es, die verschiedenen Aspekte seines Themas so zu arrangieren, dass eine einzigartige und doch greifbare Form entsteht“, sagt Michael Hammer vom Pressebüro der Manufaktur.

