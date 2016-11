Uhrmacher stellen ihren Beruf vor Die Bundesagentur für Arbeit ließ im Müglitztal einen Film drehen. Das Ergebnis ist nun im Internet zu bestaunen.

Der Beruf des Uhrmachers wird bei Glashütte Original nacherlebbar. © Egbert Kamprath

Die Uhrmacher der Manufaktur Glashütte Original hatten Besuch von einem Filmteam. Wie Michael Hammer vom Pressebüro der Firma informiert, drehte es einen Film über die Ausbildung zum Uhrmacher. Den Auftrag dazu hatte die Bundesagentur für Arbeit erteilt, die auf ihrem Online-Portal Lehrausbildungen vorstellt.

„Seit einigen Tagen ist der Film nun online“, sagt Hammer. In dem 7.30 Minuten langen Film kommen Ausbildungsleiter Hardy Köppe und die Auszubildende Susan Madai zu Wort. Der Filmdreh fand Mitte September statt. Gedreht wurde in der firmeneigenen Uhrmacherschule „Alfred Helwig“ sowie in der Abteilung Kundendienst. Denn dort absolvieren die Lehrlinge einen Teil ihres Betriebspraktikums, um praxisnah die Aufgaben rund um die Revision und Reparatur von Kundenuhren kennenzulernen.

Glashütte Original erhofft sich durch den Film, dass noch mehr Jugendliche die Angebote des Unternehmens kennenlernen und sich der eine oder andere dazu entschließt, Uhrmacher oder Werkzeugmacher zu werden. „Für das im Sommer 2017 startende Ausbildungsjahr suchen wir bereits wieder Lehrlinge“, sagt Hammer. Um möglichst viele Bewerber zu bekommen, wird sich die Uhrmacherschule der Manufaktur an diesem Sonnabend auf der 3. Onkel Sax Ausbildungsmesse in Dresden und Ende Januar auf der Ausbildungsmesse Karriere-Start in der Messe Dresden präsentieren, erklärt Hammer.

