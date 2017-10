Uhrenstadt baut Rathaus aus Wegen der Arbeiten kommt es zu Behinderungen im Straßenverkehr in Glashütte.

Weil am Rathaus in Glashütte gebaut wird (hier ein Archivfoto), kommt es zu Verkehrseinschränkungen. © Frank Baldauf

Autofahrer werden auch in den kommenden Wochen mit einem zusätzlichen Halt in Glashütte rechnen müssen. Grund sind Arbeiten am Rathaus. Hier laufen derzeit Bauarbeiten, um das Dach auszubauen.

„Dazu wurde das Rathaus von beiden Seiten eingerüstet“, sagt Bauamtsleiter Mario Wolf. Die Abbrucharbeiten und Zimmereiarbeiten sind in vollem Gange, ergänzt er. In den nächsten Wochen werden weitere Gewerke ihre Tätigkeit aufnehmen. Im ersten Quartal sollen die Arbeiten am Rathaus beendet sein. Die Verwaltung besitzt dann zusätzliche Büros, die momentan im Dachboden errichtet werden. Damit werden sich die Arbeitsbedingungen für die Verwaltungsmitarbeiter verbessern. Die sitzen zurzeit in sehr beengten Büros. Denn trotz der Fusion mit der Gemeinde Reinhardtsgrimma und der Bildung eines eigenen Abwasserentsorgungsbetriebes hatte die Stadtverwaltung auf eine Erweiterung des Rathauses verzichtet. Das wird nun nachgeholt. (SZ/mb)

