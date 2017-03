Uhrenmuseum wirbt in Berlin Die Glashütter sind erstmals auf der ITB und dort in guter Gesellschaft. Sie zeigen Raritäten ihrer Sammlung.

Das deutsche Uhrenmuseum Glashütte präsentiert sich erstmals mit Exponaten auf der weltweit führenden Reisemesse ITB Berlin. Bis zum Sonntag wirbt die Einrichtung um Besucher auf dem Gemeinschaftsstand Museumswelt. Dort präsentieren sich mehr als 100 Museen als „Museum der Museen auf Zeit“. Der Stand sei vom Magazin museum.de initiiert worden, informiert Museumssprecherin Sonja Hauschild. Ausgewählte Kultureinrichtungen zeigen am Messestand einige Exponate aus ihren Sammlungen, so auch das Uhrenmuseum. Es öffnet seine Türen und zeigt in einer Vitrine einige besondere Exponate.

Zu sehen sind unter anderem eine feine goldene Damentaschenuhr des späten 19. Jahrhunderts, eine sportliche automatische Herrenarmbanduhr der 1960er-Jahre und eine Präzisionspendeluhr. Alle Typen der Glashütter Uhrmacherkunst werden vertreten sein, sagt Frau Hauschild.

Wer das Glashütter Uhrenmuseum auf der Messe besuchen möchte, sollte sich zur Halle 10.2. aufmachen. Am Stand 112 stehen die Uhrenexperten.

