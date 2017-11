Uhrenmuseum stellt Uhrenfirma vor Eine Sonderausstellung widmet sich dem Unternehmen Union. Es wird multimedial.

Eine neue Ausstellung bereitet das Uhrenmuseum Glashütte vor. © Egbert Kamprath

Im Deutschen Uhrenmuseum Glashütte ist in wenigen Tagen eine neue Sonderausstellung zu sehen. In deren Mittelpunkt steht das Unternehmen Union. Es wurde vor 125 Jahren gegründet. Das und die spätere Entwicklung werden in der Ausstellung gewürdigt, die ab dem 6. Dezember gezeigt wird. „Die Besucher erwartet ein multimedial gestalteter Überblick zur Firmengeschichte, der mit einmaligen historischen Exponaten sowie Uhren aus der jüngeren Vergangenheit illustriert ist“, sagt Unternehmenssprecherin Evelyn Holbach. Zu sehen sein wird die Schau bis zum 2. April 2018. Diese wird von einem vielfältigen Programm begleitet.

Die Union wurde 1893 vom Uhrenhändler Johannes Dürrstein mit dem Ziel gegründet, hochwertige Uhren anzubieten, die erschwinglich sind. (SZ/mb)

