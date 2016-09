Uhrenmuseum stellt in Dresden aus

Das Uhrenmuseum Glashütte stellt am Sonnabend in Dresden zur Museumsnacht einige Exponate der Daueraustellung aus. © Egbert Kamprath

Das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte nimmt an diesem Sonnabend zum ersten Mal an der Museumsnacht in Dresden teil. In den Boutique-Räumen der Manufaktur Glashütte Original im Quartier an der Frauenkirche präsentiert ein Team des Museums eine kleine Ausstellung zur über 170-jährigen Geschichte der Glashütter Uhrenindustrie. Dazu wird eine „feine Auswahl von Exponenten der Dauerausstellung“ nach Dresden gebracht, sagt Lutz Roscher, stellvertretender Museumsleiter. Zu sehen sein werden unter anderem verzierte Herrentaschenuhren, eine Standuhr der Jahrhundertwende, eine schlanke Herrenarmbanduhr Spezimatic und ein Marine-Chronometer der aktuellen Sonderausstellung „Glashütte an Bord“. (SZ/mb)

Sonderausstellung in Dresden, Sonnabend, 18-1 Uhr, Glashütte Original-Boutique Dresden, Töpferstraße 4

