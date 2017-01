Uhrenmuseum schließt für knapp zwei Wochen Wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten bleibt das Uhrenmuseum Glashütte ab Montag geschlossen.

Das Uhrenmuseum Glashütte ist noch bis Sonntag geöffnet. Danach stehen Reinigungsarbeiten an. © Egbert Kamprath

Erstmals seit der Eröffnung des Deutschen Uhrenmuseums Glashütte im Mai 2008 bleibt die Einrichtung mehr als eine Woche geschlossen. Geplant ist das ab dem kommenden Montag. Grund sind die jährlich stattfindenden Reinigungs- und Wartungsarbeiten, die diesmal zwölf Tage dauern werden. Am Sonnabend, dem 21. Januar, hat das Museum wieder regulär also täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet, informiert Museumssprecherin Sonja Hauschild.

An diesem Sonntag endet die gegenwärtige Sonderausstellung mit dem Titel „Glashütte an Bord“. In dieser wird über die Produktion von Marine-Chronometern informiert, die seit 130 Jahren in Glashütte hergestellt werden. Die Ausstellung spannt einen Bogen bis in die Gegenwart. Momentan werden Schiffsuhren von den Wempe-Chronometerwerken und der Firma Mühle Glashütte hergestellt. (SZ/mb)

Uhrenmuseum: täglich bis Sonntag, 10-17 Uhr geöffnet

