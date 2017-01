Uhrenmuseum bietet Besuchern Rollator an

Das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte wird nicht mehr Sitzgelegenheiten in den Aufstellungsräumen aufstellen. „Aufgrund der Ausstellungsinszenierung, der Raumgröße und der Fluchtweg-Regelung, kann nicht jeder Raum mit einer Sitzbank ausgestattet werden“, erklärt Museumssprecherin Sonja Hauschild. Sie reagiert damit auf einen Hinweis einer SZ-Leserin, die das Museum im Rahmen eines Klassentreffens besuchte. Einigen Teilnehmern wurde es während der Führung übel. Da es keine Bänke gab, ruhten sich die Betroffenen auf Fensterbrettern aus, schreibt die Leserin. Das mache man zwar nicht, räumte die Leserin ein. Doch es habe keine anderen Sitzgelegenheiten gegeben. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten“, sagt Sonja Hauschild. Für Menschen, die nur eingeschränkt mobil sind, stehen in der ersten Etage Hocker bereit. Diese können auf dem Rundgang auf dieser Ebene mitgenommen werden. Besucher können sich an der Kasse auch einen Rollator ausleihen. (SZ/mb)

zur Startseite