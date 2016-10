Uhrenfirmen stellen in München aus Sechs Hersteller aus Glashütte präsentieren ihre Modelle bei der „Munichtime“. Auch ein Termin im Ausland steht an.

Mehrere Glashütter Uhrenfirmen präsentieren an diesem Wochenende ihre Zeitmesser in München. Dort wurde am Freitagabend die Munichtime eröffnet. Diese findet im Hotel Bayrischer Hof statt. Bis zum Sonntag erwarten die Besucher auf einer über 1 400 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche „eine der eindrucksvollsten Präsentationen der großen uhrmacherischen Innovationen der Gegenwart“, teilen die Veranstalter mit. Aus Glashütte nehmen sechs Firmen teil. Mit dabei sind die Hersteller A. Lange & Söhne, Nomos, Mühle, Grossmann, Tutima und Wempe. Auch die von der Meisenheimer Firma Nova Tempora in Glashütte produzierten Uhren der Marke B. Junge & Söhne werden ausgestellt.

Einige Tage nach der Messe in München findet eine ähnliche Ausstellung in der österreichischen Hauptstadt Wien statt. Dort zeigen die Hersteller ihre Zeitmesser vom 11. bis zum 13. November im Nobelhotel Park Hyatt Vienna. (SZ/mb)

