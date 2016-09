Uhrenfirma wirbt mit Jacht beim Einheitsfest Auf dem Landweg ging es quer durch Deutschland. Geankert wird vor der Frauenkirche.

Die Crew der Tutima wird am Einheitswochenende interessierten Besuchern Rede und Antwort stehen. © PR

Glashütte/Dresden. Mit einer Jacht will die Glashütter Uhrenfirma Tutima auf dem Dresdener Neumarkt für seine Uhren werben. Das Boot wurde nach den Plänen der Firma mit einem XXL-Transport in der Nacht zum Dienstag angeliefert werden. Die besondere „Schiffsreise“ der von Tutima gesponserten Renn-Jacht startete in deren Heimathafen Kiel. In fünf Nächten ging es auf dem Landweg quer durch Deutschland nach Dresden bis vor die Filiale des Uhrenhändlers Wempe. Damit wolle seine Firma nicht nur ihr maritimes Markensymbol, sondern auch ihren „Nichts-ist-unmöglich-Spirit“ in die Elbmetropole transportieren, sagt Betriebsleiter Alexander Philipp.

Die Jacht kommt nicht ohne Begleitung. An Bord sein wird eine reine 15-köpfige welt- und europameisterschaftserprobte Frauencrew. Ihre Mitglieder führen interessierte Besucher vom 1. bis zum 3. Oktober durchs Schiff und zeigen auch die neue Uhrenkollektion. Der Jachtbesuch hat einen Grund. Am Freitag beginnt in Dresden die zentrale Feier zur Deutschen Einheit. (SZ/mb)

zur Startseite