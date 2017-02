Uhrenfirma Nomos legt beim Verkauf zu Das Unternehmen ist mit dem Ergebnis von 2016 zufrieden. In diesem Jahr will es gleich vier Geburtstage feiern.

Der Uhrenhersteller Nomos Glashütte zieht eine positive Jahresbilanz. 2016 sei ein gutes Jahr gewesen: Die Nachfrage nach mechanischen Zeitmessern der Manufaktur sei konstant gewachsen, informiert Firmensprecherin Jasmin Denk. „2016 war das umsatzstärkste und ertragreichste Jahr der Unternehmensgeschichte“, ergänzt sie, ohne konkrete Zahlen vorzulegen. Während die Uhrenindustrie einen Umsatzrückgang von 15 Prozent hinnehmen musste, sei der Umsatz von Nomos um 24 Prozent gestiegen. „Dass es uns in diesen Zeiten so gut geht, freut uns doppelt“, sagt Geschäftsführer Uwe Ahrendt. Nach Unternehmensangaben baue keine andere deutsche Firma so viele mechanische Uhren wie Nomos Glashütte. Zum Erfolg beigetragen haben die 2016 vorgestellten 15 High-End-Automatikuhren. Diese sind mit dem hauseigenen und extrem flachen Uhrwerk DUW 3001 ausgestattet.

Die Manufaktur verkauft ihre Uhren weltweit in über 50 Länder. Deutschland ist nach wie vor der Kernmarkt. In den letzten Jahren nahm die Nachfrage aus dem Ausland zu. „Ein gutes Plus erzielte unser Unternehmen 2016 etwa in den Märkten Asiens, in Großbritannien und den USA“, sagt Frau Denk. Die Vereinigten Staaten seien inzwischen zweitstärkster Markt für die Manufaktur. Da die Unternehmensleitung davon ausgeht, dass die Nachfrage anhalten wird, entschloss sie sich für eine Erweiterung – allerdings in kleinen Schritten. „Wir wollen gesund weiter wachsen“, kündigte Geschäftsführer Uwe Ahrendt an. Gegenwärtig entsteht in Schlottwitz ein neues Fertigungsgebäude. Danach soll ein weiterer, größerer Neubau am Ferdinand-Adolph-Lange-Platz in Glashütte gegenüber vom Lange-Stammhaus entstehen.

Mit der baulichen Erweiterung geht auch eine personelle Aufstockung einher. Deshalb will Nomos Glashütte weiter einstellen, und das nicht nur in Glashütte. Das Unternehmen erweitert auch seine Standorte in Berlin und New York. Gegenwärtig beschäftigt die 1990 vom Düsseldorfer EDV-Experten Roland Schwertner gegründete Manufaktur knapp 300 Mitarbeiter.

2017 wird es wieder neue Uhren geben. Außerdem will Nomos Glashütte den 25. Geburtstag seiner vier Klassiker Tangente, Ludwig, Orion und Tetra feiern. Mit denen begann die Erfolgsgeschichte. (SZ/mb)

