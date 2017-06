Uhrenfirma Mühle lädt zum Schauen ein Das Glashütter Unternehmen freut sich über interessierte Besucher. Von denen kamen jetzt ganz viele.

zurück Bild 1 von 2 weiter Holger Hillenbrand führte Besucher der Langen Nacht der Industrie durch die Produktionsräume des Uhrenherstellers Mühle, unter anderem auch in die Finissage. © Egbert Kamprath Holger Hillenbrand führte Besucher der Langen Nacht der Industrie durch die Produktionsräume des Uhrenherstellers Mühle, unter anderem auch in die Finissage.

Auch in der Schiffsuhrenherstellung konnten sich die Besucher umschauen.

Fragen über Fragen musste Holger Hillenbrand am Donnerstag beantworten. „Einige Besucher waren sehr gut vorbereitet“, sagt der 48-Jährige, der beim Uhrenhersteller Mühle Glashütte nicht nur als Pressesprecher, sondern auch als Designer und Werbetexter arbeitet. Hin und wieder hält er auch Führungen. Durch diese vielfältigen Aufgaben konnte sich der gebürtige Hesse, der Germanistik, Philosophie und Archäologie studiert und sich seit dem Studium für mechanische Armbanduhren interessiert, noch besser in die Welt der Uhrmacherei gut einarbeiten. Dennoch mag er es lieber theoretisch: „Ein Uhr auseinanderbauen könnte ich, fürs Montieren bin ich zu hippelig“, gesteht er.

Den Besuchern, die der 48-Jährige durch die Manufaktur geführt hat, dürfte das egal gewesen sein. Sie hatten an der Langen Nacht der Industrie teilgenommen und waren mit dem Bus von Dresden nach Glashütte gekommen, um sich über Uhren zu informieren. „Eine Mühle-Uhr hatte keiner um, sagt Hillenbrand. Aber das kann ja noch werden. Einige hatten Uhren um, die im früheren Uhrenkombinat GUB gefertigt wurden. Wer wollte, konnte sie an einer der sechs Stationen auf Ganggenauigkeit und Präzision prüfen. In anderen Räumen zeigte die Firma, wie Teile hergestellt, veredelt und zu Uhren montiert werden. Am Ende wurde die Kollektion präsentiert. Doch bevor die Besucher sich das alles anschauen konnten, führte sie Hillenbrand zu den Ursprüngen der Firma – in die Schiffsuhrenmontage. Mit diesen Zeitmessern wagte Firmenneugründer Hans-Jochen Mühle 1994 den Neustart.

Seither ist einiges passiert. Die Manufaktur, die gegenwärtig 57 Mitarbeiter beschäftigt, entdeckte auch die Armbanduhren für sich. Anders als die Mitbewerbern baut Mühle nicht nur klassische Zeitmesser, sondern auch sportliche Uhren. Damit fährt die Firma gut. „Im letzten Jahr haben wir mit einem Plus abgeschlossen“, sagt Hillenbrand. Auch in diesem Jahr laufe alles nach Plan. Genaue Zahlen möchte er nicht nennen, verweist aber auf die Ausschreibungen. Die Firma sucht einen IT-Experten und einen CNC-Fachmann.

In diesem Jahr plant die Firma noch ein kleines Jubiläum. Im Herbst möchte sie den Geburtstag einer Uhr feiern, des S.A.R. Rescue-Timer. „Seit 15 Jahren ist diese robuste Uhr bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger im Einsatz und trotzt gemeinsam mit den Seenotrettern den größten Stürmen und Gefahren bei Rettungseinsätzen auf Nord- und Ostsee“, so Hillenbrand. Dieser Zeitmesser habe sich seit seiner Vorstellung 2002 zu einem Aushängeschild für die Firma entwickelt. „Dies möchten wir mit einer Sonderedition der Uhr feiern“, kündigt er an.

Solche Events sind wichtig, um in der Branche in Gespräch zu bleiben. Aber auch der Kontakt zu Uhrenfans ist Mühle wichtig. „Deshalb laden wir auch zu Führungen ein“, sagt Hillenbrand. Zu denen kommt man recht unkompliziert. Es komme vor, dass sich Besucher das Uhrenmuseum anschauen und danach einen Betrieb besichtigen wollen. Wenn es zeitlich passt, macht das Mühle möglich. Andere Unternehmen seien da nicht so flexibel.

Auch die Lange Nacht der Industrie sei eine gute Gelegenheit, mit Kunden ins Gespräch zu kommen. Die 90 Besucher, die am Donnerstag kamen, seien sehr interessiert gewesen. „Manche hatten sehr spezielle Fragen. Einen Besucher habe ich noch bis zum Bus begleitet, um ihm seine Fragen zu beantworten“, sagt der 48-Jährige mit einem Lächeln. Auch die beiden anderen Firmen aus der Region, die sich an der Langen Nacht beteiligten, waren mit zufrieden. „Es war durchweg positiv“, sagt Michael Falk, Geschäftsführer der CNC-Dreh- und Frässpezialisten Knorr Präzisionsteile aus Reinholdshain. „Manche Besucher wollten am Ende nicht gehen“, sagt er. Ähnlich groß war das Interesse bei den Sachsenküchen in Obercarsdorf, die sich zum dritten Mal an der Aktion beteiligten und ebenfalls zufrieden waren. „Erfreulich war, dass diesmal auch junge Leute unter den Besuchern waren“, sagt Produktionsleiter Günter Rosenkranz. Alle drei Firmen werden sich höchstwahrscheinlich auch in Zukunft an der Langen Nacht der Industrie beteiligen. „Vielleicht nicht gleich im nächsten Jahr“, schränkt Knorr-Geschäftsführer Falk ein. Aber einen Zwei-Jahres-Rhythmus könnte er sich durchaus vorstellen.

Bei Mühle hat man indes 2018 fest im Blick. „Den Mitarbeitern hat es Spaß gemacht“, sagt Hillenbrand. Bis auf zwei, die andere Termine hatten, seien alle da gewesen. Er persönlich findet die Lange Nacht auch gut. Das sei eine Gelegenheit, die Begeisterung für die kleinen Wunderwerke anderen weiterzugeben. Die Fragen, die sich dabei ergeben, beantwortet er sehr gern. Schließlich ist er bei Mühle für die „Kommunikation“ zuständig.

