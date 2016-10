Uhrenfirma Lange lädt Schüler ein

Der Glashütter Luxusuhrenhersteller A. Lange & Söhne lädt an diesem Sonnabend von 10 bis 15 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ in den neuen Bereichen der Uhrmacher- und Werkzeugmechaniker-Ausbildung ein. Diese befindet sich seit diesem Jahr an der Altenberger Straße. Lange bildet seit 1997 junge Menschen zu Uhrmachern aus, seit 2003 auch Werkzeugmechanikers. Die Theorie der Uhrmacherausbildung wird in der Uhrmacherschule Glashütte, einer Außenstelle des Beruflichen Schulzentrums „Otto Lilienthal“ Freital/Dippoldiswalde, vermittelt. Der praktische Teil wird im Lange’schen Ausbildungszentrum in Glashütte absolviert. Angehende Werkzeugmechaniker erlernen zunächst eineinhalb Jahre im IHK-Bildungszentrum in Dresden alle Grundlagentechniken und erwerben parallel dazu ihre theoretischen Kenntnisse am Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft und Technik in Pirna. Danach erfolgt im firmeneigenen Werkzeugbau die Spezialisierung. Dies geschieht im Wechsel mit dem Theorieunterricht am BSZ Pirna. (SZ/mb)

