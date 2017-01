Uhrenfirma lädt zum Schauen ein

Der Glashütter Uhrenhersteller Grossmann öffnet auch in diesem Jahr seine Türen. Wie Unternehmenssprecher Rainer Kern auf Nachfrage erklärte, bemühe sich seine Firma, jeden Monat eine Führung anzubieten. Im Messemonat März und im Sommer werde man darauf verzichten. Die nächste Führung gibt es am 17. Februar. „In der Regel dauern die Führungen zwischen zwei und 2,5 Stunden“, sagt Kern. Den Besuchern werden alle Bereiche der Uhrenfertigung gezeigt. Steht der Showroom an dem betreffenden Tag frei, werde dieser den Besuchern auch gezeigt. Dort wird die Kollektion vorgestellt.

Grossmann bietet seit zwei Jahren Führungen durch die Manufaktur an. In der Regel nahmen daran vier bis acht Personen teil. Neben Uhrenfans seien auch Bürger aus der Region gekommen, sagt Kern. Die Teilnahme ist kostenfrei. „Wir sind da ganz demokratisch“, sagt Kern. (SZ/mb)

Grossmann-Führungen: 17. Februar, 7. April, 5. Mai, 16. Juni, jeweils von 10 bis 12 Uhr

