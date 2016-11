Uhrenfirma holt Preis in Malaysia Ein Modell der Firma Grossmann konnte sich gegen 29 andere Modelle durchsetzen.

Das Modell Benu Tourbillon mit schwarzem Zifferblatt. © PR

Der Uhrenhersteller Moritz Grossmann hat erfolgreich an einer Uhren- und Schmuckmesse in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur teilgenommen. Wie Firmensprecher Rainer Kern informiert, hat die Jury das Uhrenmodell Benu Tourbillon mit schwarzem Zifferblatt den Jurypreis „The Judges Choice Award 2016“ gewonnen. Nominiert waren 30 Uhren aus verschiedenen Kategorien.

Grossmann hat nach 2015 zum zweiten Mal an dieser Messe teilgenommen. Die mehrtägige Veranstaltung in der Starhill Gallery gilt als die eleganteste Luxus-Ausstellung in Malaysia. An ihr beteiligen sich mehrere internationale Uhren- und Schmuck-Marken, um ihre Neuheiten vorzustellen. Auch Grossmanns Uhr wurde in diesem Jahr erstmals präsentiert. Der Zeitmesser ist auf zehn Stück limitiert und kostet 175 000 Euro. (SZ/mb)

