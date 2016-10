Uhren am Busbahnhof ticken wieder richtig Am Dippoldiswalder Busbahnhof waren alle drei Uhren kaputt. Nun wurden zwei davon repariert.

Die Uhren am Busbahnhof Dippoldiswalde zeigten alle unterschiedliche Zeiten an. © Archivfoto: Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Es ist nicht das größte Problem am Busbahnhof Dippoldiswalde, aber es war bezeichnend für die Investruine. Nach der Wiedereröffnung im Juni waren alle drei Uhren kaputt, und sie zeigten drei unterschiedliche Uhrzeiten an. Inzwischen hat die Stadtverwaltung zwei davon reparieren lassen, wie der Abteilungsleiter Bau, Bernd Kohl, informierte. Die beiden Zeitmesser funktionieren jetzt wieder und zeigen die richtige Zeit an. Jetzt müssen die Busfahrgäste nicht mehr auf die Kirchturmuhr gucken, wenn sie die korrekte Uhrzeit erfahren wollen.

Die Zeiger der dritten Uhr stehen beharrlich auf 12 Uhr. Diese Uhr gehört zu dem elektronischen Anzeigesystem, das schon vor Jahren kaputt gegangen ist und das auch nicht mehr zu reparieren geht, weil es die Herstellerfirma auch nicht mehr gibt. Da die drei Uhren ohnehin dicht beieinander hängen, ist das zu verschmerzen. (SZ/fh)

