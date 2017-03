Uhr bleibt kaputt Der Zeitanzeiger am Busbahnhof ist schon mehrfach zerstört worden – jetzt hat die Eigentümerin die Faxen dicke.

Die Uhr am Gröditzer Busbahnhof ist – erneut – zerstört worden. © Eric Weser

Die Zerstörungswut lässt sich einfach nicht bändigen: Mehrfach ist die in den 90ern gebaute Uhr am Busbahnhof von Unbekannten beschädigt worden. Seit Wochen ist eine der drei Glasscheiben völlig kaputt, eine weitere weist Löcher auf. Stadtchef Jochen Reinicke (parteilos) will nun keine neue Reparatur veranlassen. „Wir haben sie fünfmal reparieren lassen. Jedes Mal ist sie nach 14 Tagen wieder kaputt.“ (SZ/ewe)

