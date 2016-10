Uhr an alter Schule soll wieder laufen Restauriert ist die historische Uhr an der alten Schule in Goppeln schon. Mit einem neuen Uhrwerk soll sie wieder funktionieren.

Im September wurde das neue Ziffernblatt in die historische Turmuhr eingebaut. © privat

Ein wichtiger Teil bei der Rettung der historischen Turmuhr an der alten Schule in Goppeln ist geschafft. Im September wurde das neue Ziffernblatt eingebaut, die schicken Kupferzeiger ebenso. „Nun wollen wir das Uhrwerk so weit hinbekommen, dass die angezeigte Uhrzeit immer stimmt – und nicht nur zweimal am Tag“, sagt Ortsvorsteherin Elke Schleife (BG) mit Blick auf die derzeit stehenden Zeiger.

Das von zwei Bürgern ehrenamtlich restaurierte mechanische Uhrwerk ist bereits funktionsfähig. Die Uhr soll nun mithilfe eines elektromechanischen Werks wieder in die Gänge kommen. Das kostet etwa 1400 Euro. 500 Euro hat der Bannewitzer Ortschaftsrat für das Projekt gespendet – ein einmaliger Vorgang in der Großgemeinde Bannewitz. Für die fehlenden 900 Euro ruft der Goppelner Ortschaftsrat nun eine Spendenaktion aus. „Die Bürger können das Geld gern direkt bei mir als Ortsvorsteherin abgeben oder auf das Konto der Regionalgruppe Goldene Höhe überweisen“, sagt Elke Schleife. (SZ/wer)

Gespendet werden kann auf folgendes Konto: Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Regionalgruppe Goldene Höhe; IBAN: DE16 8509 0000 4725 1010 02;

BIC: GENODEF1DRS; Verwendungszweck: Alte Schule Goppeln

