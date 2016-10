UHC-Cracks waschen scharf nach Nach ihrem Auftaktsieg gegen einen der Titelanwärter siegen die Döbelner auch in Dresden.

Die Mannschaft des UHC Döbeln ist kaum wiederzuerkennen. Nachdem in der Vorwoche der Bundesligaabsteiger und Meisterschaftsaspirant Saalebiber Halle mit 6.2 aus der heimischen Stadtsporthalle gefegt wurde, haben die Mittelsachsen am Sonnabend in der Landeshauptstadt scharf nachgewaschen. Mit 6:3 besiegten die Mittelsachsen den USV TU Dresden und können sich hinter den Unihockey Igels Dresden, die das bessere Torverhältnis vorzuweisen haben, über den zweiten Tabellenplatz freuen. Dabei verlief die Partie diesmal genau entgegengesetzt, dem Auftaktmatch eine Woche zuvor.

In diesem lagen die Döbelner bis zu Beginn des dritten Drittels hinten, um dann mit einer taktischen Umstellung fünf Treffer in Folge zu erzielen und die Hallenser so zu schlagen. Diesmal überraschten die Döbelner den Gegner im ersten Durchgang so empfindlich, dass sich dieser im Verlauf des Spieles nicht mehr davon erholte. Das Zusammenspiel und die Treffer durch Gunnar Liebig (5.), Ivos Varhanik (6.), Maximilian Thomas (10.) und Philip Schramm (11./15.) zauberten ein Lachen in die Gesichter der UHC-Fans. Erst in der Schlussphase des Drittels vermochten die Dresdner ebenfalls zu treffen. Das zweite Drittel verlief ausgeglichen 1:1, wobei Thomas mit dem 2:6 die Weichen zum Auswärtssieg stellte, den dann auch im dritten Abschnitt das 3:6 nicht mehr gefährdete. Einziger Kritikpunkt: Die Chancenverwertung in den Dritteln zwei und drei. (DA/dwe)

