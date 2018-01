Floorball – 2. Bundesliga Südost UHC-Cracks starten ins Sportjahr Beim SC DHfK Leipzig wollen sich die Döbelner für die Hinspielniederlage revanchieren.

Wollen auch in Leipzig jubeln: Die Floorballer des UHC Döbeln. © Dietmar Thomas

Döbeln. Es geht wieder los! Auch im Floorball. Am Sonnabend startet die erste Mannschaft des UHC Döbeln 06 mit dem ersten Punktspiel im Jahr 2018. Zu später Stunde, denn die Startsirene in der Leipziger Jahn-Sporthalle wird erst 19 Uhr ertönen. Gegner ist der SC DHfK Leipzig.

In der Hinrunde konnte der UHC Döbeln 06 dem Sportclub aus Leipzig bereits einen Punkt stehlen. Damals allerdings erzielten die Leipziger nach 28 Sekunden in der Verlängerung den Siegtreffer. Das soll dieses Mal aus Döbelner Sicht natürlich anders laufen. Nicht zuletzt, weil sich die Döbelner vorgenommen haben, sich weiter aus dem Tabellenkeller herauszukämpfen. Dafür hat der Verein über die Winterpause auch für Verstärkungen gesorgt. Mit David Treschau ist ein Nachwuchsspieler, der in der Verbandsliga und ebenfalls noch in der U 17 spielt, in den Kader der ersten Herrenmannschaft nachgerückt. David Treschau wird gegen Leipzig sein Debüt geben. Ebenfalls dabei ist Steve Schwalbe. Er war bereits vor Rückrundenbeginn in die Mannschaft geholt worden. (DA/ht)

zur Startseite