Ufos über Canitz? Eine Dorfbewohnerin hat etwas Eigenartiges am Nachthimmel beobachtet. Ein Segelfliegerclub-Mitglied hat eine Theorie.

Vielleicht war das Flugobjekt, das die Frau in der Nacht gesehen hat, eine Drohne. © Symbolbild/dpa

Eine Canitzerin hat in der Nacht von Montag auf Dienstag eigenartige Flugobjekte über ihrem Dorf beobachtet: „Ich konnte nicht schlafen, also bin ich aufgestanden. Da ich von draußen ein Rattern gehört habe, bin ich ans Fenster gegangen.“ Über dem Haus habe sie dann gesehen, wie leuchtende Dinge aus Richtung Ganzig herangeflogen kamen.

Auch eine Formation aus vier Flugobjekten sei am Nachthimmel aufgetaucht „und dann plötzlich im rechten Winkel Richtung Oschatz abgebogen“, erzählt die Frau, die sich mit ihren Beobachtungen an die SZ gewandt hat.

„Vielleicht melden sich ja noch andere, die etwas gesehen haben.“ Ihr Name ist der Redaktion bekannt. Die Frau wollte jedoch anonym bleiben.

In besagter Nacht stand die Canitzerin nach eigenen Angaben eine Dreiviertelstunde lang am Fenster. „Ich habe insgesamt zwölf Flugobjekte gesehen.“

In welcher Höhe diese unterwegs waren, kann sie nicht mit Sicherheit sagen – höher als ein Hochhaus, aber nicht so hoch wie die Reisehöhe eines Passagierflugzeugs. Sie sei auch nicht die Einzige, die in der letzten Zeit in Canitz Eigenartiges am Himmel bemerkt habe.

„Im Dorf haben mir mehrere Leute erzählt, dass sie eine Art Drohne gesehen haben, die einen Lichtstrahl senkrecht auf den Boden geworfen hat.“

Dass etwas über Canitz fliegt, ist angesichts des Segelflugplatzes im Dorf erst mal nichts Ungewöhnliches. Neben dem Segelfliegerverein sind dort auch Modellflieger aktiv. „Aber nicht um diese Zeit“, beteuert Ralph Losemann vom Segelfliegerclub Riesa-Canitz.

Er tippt auf Rettungshubschrauber, die sich an der Bahnstrecke Leipzig – Dresden orientieren oder auf Drohnen. „Inzwischen gibt es ja viele Leute, die Drohnen besitzen“, sagt Ralph Losemann. Er werde fortan mal die Augen offen halten und sich melden, falls er etwas Auffälliges beobachtet.

Wer in und um Canitz ähnliche Beobachtungen gemacht hat, kann sich in der SZ-Redaktion melden. Per E-Mail an sz.riesa@ddv-mediengruppe.de oder 03525 72415715.

zur Startseite