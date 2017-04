Uferausbau ab Mitte Mai Am Dienstag beginnen an der Wachauer Teichstraße vorbereitende Arbeiten. Die heiße Phase startet erst zwei Wochen später.

In Wachau wird gebaut - diesmal am Ufer der Orla. © dpa

Die Arbeiten sind aufwendig und sie werden zu Umleitungen führen. Die Gemeinde Wachau lässt das Ufer der Orla an der Teichstraße in Wachau in Ordnung bringen. Hier sind die erst vor einigen Jahren gesetzten Gabionen unterspült. Das Problem dabei: Sie stützen teilweise die Teichstraße. Wird der Schaden nicht beseitigt, könnte die Straße in Mitleidenschaft gezogen werden.

Knapp 300 000 Euro kostet das Vorhaben. Die Teichstraße muss zwischen Gemeindeverwaltung und der Straße Am Teich gesperrt werden. Die Arbeiten werden am Dienstag beginnen, die heiße Phase startet jedoch knapp zwei Wochen später. Nach Auskunft von Dominik Thamsen von der Gemeindeverwaltung wird zunächst die Baustelle eingerichtet und das Baufeld freigemacht. „Außerdem wird der Abschnitt der Orla noch abgefischt. Die Tiere sollen ja während der Bauarbeiten nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.“ Auswirkungen auf den Autoverkehr gibt es erst ab Montag, dem 15. Mai. „Erst ab diesem Tag wird die Straße gesperrt.“ Tagsüber wird es ab diesem Tag keine Zufahrt zu den Grundstücken geben. Ab den Abendstunden ist das dann aber möglich. Insgesamt sollen die Auswirkungen der Arbeiten auf die Anwohner so gering wie möglich gehalten werden. Die Gabionen – das sind mit Steinen gefüllte Drahtkästen – werden entfernt. Dann wird das Ufer zurückgesetzt und mit speziellen Ankern befestigt. Anschließend soll die Uferböschung mit Naturstein verkleidet werden. Die Arbeiten sollen im September abgeschlossen sein.

Die Bauarbeiten werden komplett über die Stabsstelle Wiederaufbau „Hochwasser“ beim Landratsamt Bautzen gefördert. Das Projekt an der Teichstraße ist nur eins von insgesamt drei Vorhaben, die mit Hochwassergeldern unterstützt wurden. Zweites Projekt war der Kirchteich im Wachauer Schlosspark, das dritte die Brücke zur Kläranlage in Lomnitz.(SZ)

