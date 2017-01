Ufer am Dorfbach werden befestigt In Helbigsdorf wurde kürzlich ein Bauauftrag für Instansetzungsarbeiten am Dorfbach vergeben.

Das Hochwasser vom August 2013 ist zwar schon dreieinhalb Jahre her, aber noch immer sind nicht alle Schäden von damals ausgebessert. So stehen noch Instandsetzungsarbeiten am Dorfbach in Helbigsdorf an. Dafür wurde kürzlich vom Technischen Ausschuss der Stadt Wilsdruff ein Bauauftrag vergeben. Sedimente und Anspülungen sollen beräumt werden. Die Uferböschungen werden mit großen Steinen befestigt. Die Arbeiten werden von der Melioration Meißen ausgeführt. Die Kosten belaufen sich auf 24 600 Euro.

Es ist eine der letzten Hochwasserschäden auf Wilsdruffer Gebiet, die beseitigt werden. Im abgelaufenen Jahr hatte Wilsdruff auch am Dorfbach in Mohorn und an der Wilden Sau in Grumbach Ufer repariert, Ausspülungen verfüllt und angespülte Sedimente weggebaggert. Vor allem in Mohorn waren die Schäden dabei größer als zunächst angenommen. Für alle Kosten kommt der Freistaat auf. (hey)

