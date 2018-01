Übungsplatz bleibt international

René Pierschel ist seit 2014 Kommandant auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz. Er setzt sich für dessen Erhalt ein.Foto: Uwe Schulz

Der Kommandant des Truppenübungsplatzes Oberlausitz (TÜP) René Pierschel empfängt in diesem Jahr zahllose Kommandanten aus Deutschland und weiteren Nato-Mitgliedsstaaten. Ziel ist es dabei, so Pierschel, „den Fahrplan und die Belegungen der Truppenübungsplätze für die kommenden vier Jahre festzuzurren“, erklärt er. Die Konferenz der Kommandeure wird aber nicht der einzige Besuch internationaler Gäste auf dem viertgrößten TÜP der Bundeswehr in Deutschland sein. „Im Frühjahr und im Herbst werden 1 600 Soldaten aus Singapur vor Ort sein und ihre Übungen bei uns durchführen“, blickt er voraus. Außerdem soll 2018 beim neuen Schützenpanzer „Puma“ getestet werden, wie dieser mit einem Lenkflugkörpersystem (Mells) harmoniert. „Das ist für uns Militärs eine sehr interessante Aufgabe“, gibt Pierschel zu verstehen. Darüber hinaus stehen dem TÜP 2018 ganze 192 Schieß- und 84 Übungstage zur Verfügung.

Für 2017 zieht der TÜP-Kommandant ein positives Fazit. Einerseits haben 14 495 Soldaten aus Deutschland, Singapur, Italien, den Niederlanden und den USA auf dem TÜP Übungen mit Panzern und Hubschraubern durchgeführt. Andererseits habe die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) eine neue Schießbahn übergeben. Der Tagebau Reichwalde rücke nämlich immer weiter nach Norden in Richtung Weißkeißel, weshalb nach und nach Ersatzflächen für den TÜP entlang der Spreestraße zwischen Boxberg und Mulkwitz geschaffen werden.

„Wir sind gut ausgelastet und ein besonderes Highlight war im vergangenen Jahr der Tag der offenen Tür“, berichtet René Pierschel. Mehr als 8 300 Besucher zählte der TÜP im August. Auch die Feuerwehr, die auf dem TÜP stationiert ist, eilte 2017 zu 61 Brandeinsätzen und stellte 34-mal ihre Hilfe bei weiteren Einsätzen zur Verfügung. Beim Weihnachtsmarkt, den die Soldaten in Eigenleistung auf dem TÜP schon seit drei Jahren veranstalten, wurden 1 000 Euro eingenommen. Die, so erzählt der Kommandant, spende die Bundeswehr an den Verein Schlupfwinkel, der das Geld für soziale Projekte verwenden will.

„Insgesamt möchte ich mich bei allen Gemeinden, Institutionen und Städten bedanken, die mit uns zusammenarbeiten“, so Pierschel. Die Bundeswehr fühle sich wohl in der Lausitz. Dass Heike Böhm (SPD) gern bereit ist, Baumpatin für die Pflanzungen 2018 auf dem TÜP zu sein, zeigt dies. „Ja, ich will“, sagt sie mit einem Lächeln.

zur Startseite