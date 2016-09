Übung am Schottenbergtunnel Sicherheitseinrichtungen des Tunnels und Einsatzpläne standen auf dem Prüfstand.

Einfahrt am Schottenbergtunnel. © SZ-Archiv/C. Hübschmann

Am Mittwoch führte die Freiwillige Feuerwehr Meißen zusammen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr eine große Übung am Schottenbergtunnel durch. Dabei wurde folgende Situation simuliert: Aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Pkw in Brand und konnte auf dem Rettungsplatz am Westportal des Tunnels anhalten. In Folge dessen bremste ein stadtauswärts fahrender weiterer Pkw derart stark ab, so das ein hinterherfahrender Bus nicht mehr bremsen konnte. Die drei Insassen des verunfallten Pkw wurden dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt elf Personen.

Um 19.07 Uhr wurden die Feuerwehren Meißen, Niederau, Löthain und Krögis sowie die Schnelle Einsatzgruppe (SEG) aus Niederau zum Einsatz alarmiert. Nachdem der Pkw-Brand gelöscht wurde und alle Verletzten versorgt waren, wurde die Übung gegen 20.15 Uhr beendet.

Das Ziel der Übung war neben der Überprüfung der Einsatzpläne und der Sicherheitseinrichtungen des Tunnels auch das Üben der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten Kräften. (SZ)

