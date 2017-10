Übler Gestank auf dem Dorfanger

Schon ab der Friedenskirche sei es kaum zum Aushalten gewesen, berichtet eine Spaziergängerin, die am Freitag in der Mittagszeit auf dem Anger in Altkötzschenbroda unterwegs war. Ein übler Gestank zog sich über die Straße. „Wie schlimmster Durchfall hat es gerochen“, sagt die Frau. Ihre Vermutung: Irgendetwas muss bei der Familieninitiative passiert sein, weil dort ein großes Auto stand, von dem der Gestank ausging.

Fami-Leiter Matthias Abraham muss erst einmal laut lachen, als er davon hört. „Bei uns gab es keine Havarie“, beruhigt er. In der Einrichtung stand die jährliche Leerung des Fettabscheiders an. Altes Öl und Fett aus der Küche von einem Jahr mussten abgesaugt werden. „Das stinkt dann mal kurz“, so Abraham. Auch Gaststätten müssen ihre Fettabscheider regelmäßig leeren lassen. Nach der Aktion hatte sich dann auch der Gestank ganz schnell wieder verzogen. (SZ/nis)

