Überzeugender Auftritt Radeberg gewinnt in Chemnitz. In elf Tagen geht es in der eigenen Halle um den Aufstieg. Dann kommt Riesa/Oschatz.

© dpa

Handball-Sachsenliga Frauen. Die letzte Auswärtsfahrt der Saison 2016/17 führte die Radeberger Damen in die Sachsenhalle nach Chemnitz zur zweiten Vertretung des HVC. Nachdem man sich in der Vorsaison zweimal unentschieden getrennt hatte und auch im Pokalfinale aufeinandertraf, hatte es in der laufenden Spielzeit bereits eine torreiche Begegnung (37:31) in Radeberg gegeben. Während Chemnitz sechs der letzten sieben Spiele für sich entscheiden konnte, belegt das Team dennoch nur einen trügerischen Platz im unteren Tabellendrittel.

Jedoch konnte sich Chemnitz in der Vorwoche endlich den Ligaverbleib sichern und somit völlig befreit aufspielen. Für die Radebergerinnen, die im letzten Spiel eine Heimniederlage gegen Plauen einstecken mussten, geht es immer noch um wichtige Punkte im Kampf um die Sachsenmeisterschaft, die letztlich aber wirklich erst im letzten Spiel entschieden wird.

Die Partie begann aus RSV-Sicht ähnlich wie vergangene Woche gegen Plauen. In den ersten Minuten präsentierte man sich souverän, spielte mit einer konsequenten Abwehr und ging rasch in Führung (5:1). Doch dann folgte der erneute Einbruch beim RSV. Es lief nicht mehr viel zusammen und bereits in der zehnten Minute kam es zum Ausgleichstreffer durch die Gastgeberinnen (5:5), die sich danach sogar noch weiter absetzen konnten (11:7/22.). Auf Radeberger Seite hingegen gab es zahlreiche Pass- und Fangfehler sowie Abschlüsse, die nicht zum Torerfolg führten. Mit hängenden Köpfen und einem deutlichen Fünf-Tore-Rückstand zur Halbzeitpause (15:10) ging es in die Kabine.

Der Trainer appelliert an Kampfgeist

Dort appellierte RSV-Trainer Sebastian Hartmann an den Kampfes- und Siegeswillen seiner Mannschaft sowie an ein geschlossenes Auftreten: „Dann kann auch der deutliche Vorsprung der Hausherrinnen in den verbleibenden 30 Minuten aufgeholt werden! Dazu muss aber auch die Abwehr zu ihrer anfänglichen Stärke zurückfinden, um die Chemnitzer Angriffe wieder besser zu unterbinden.“

Die Pause schien den Gästen gut bekommen zu sein. Radeberg kam wie ausgewechselt zurück aufs Parkett und legte bis zur 45. Minute einen 10:1-Lauf hin. Plötzlich stand es 20:16 für den Spitzenreiter aus der Bierstadt. In der restlichen Spielzeit konnten die Radebergerinnen durch ihr konsequentes sowie konzentriertes Auftreten den Vorsprung weiter ausbauen und damit der von den Zuschauern gewitterten Auswärtsniederlage einen deutlichen Strich durch die Rechnung machen.

Obwohl auch die Gastgeberinnen aus der Karl-Marx-Stadt zu keinem Zeitpunkt aufgaben, fanden deren Würfe nur noch selten den Weg ins Radeberger Tor, da sie auch immer häufiger an der gut aufgelegten RSV-Keeperin scheiterten. Nach 60 Minuten ertönte dann der Abpfiff der beiden Unparteiischen beim Stand von 31:22 für die Gäste. „Heute hat meine Mannschaft zwei Gesichter gezeigt“, bilanzierte Coach Hartmann. „Nach gutem Beginn haben wir ohne Leidenschaft gespielt. Nach der Pause sind wir über eine gute Abwehr und die überragende Susi Schulz im Tor zurück ins Spiel gekommen.“ Und der Trainer der Bierstädterinnen ergänzte: „Nun steht Regeneration an, um in zwei Wochen frisch ins Ligafinale zu gehen. Den 22. April sollten sich unsere Anhänger fett im Kalender markieren, um uns beim Kampf um die Meisterschaft zu unterstützen!“ (sma)

Radeberg spielte mit: C. Richter, S. Schulz; F. Sauer (4), I. Wolff (5), F. Käppler (6), K. Kruse, C. Nauendorf (3), D. Zerbst (5), C. Müller, S. May, F. Brüning (1), V. Maluschke (3/1) und J. Eckart (4).

zur Startseite