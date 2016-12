Überstürztes Handeln

Dieses Verhalten löst Kopfschütteln aus. Der Asylantrag der Familie Hajdari aus dem Kosovo, die seit Juli 2015 in Waldheim lebt, ist abgelehnt worden. Die Sächsische Härtefallkommission befasst sich mit dem Fall. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Dennoch haben am Donnerstag Polizei und Zoll vor der Tür gestanden, um die Abschiebung der Familie durchzusetzen. Was dieses Szenario gerade bei den Kindern ausgelöst haben dürfte, will man sich nicht vorstellen. Es bleibt zu hoffen, dass die Härtefallkommission schnell eine Entscheidung trifft. Die Familie ist beliebt in Waldheim, viele Menschen haben sich für ihren Verbleib ausgesprochen. Für den Vater liegen Arbeitsangebote vor, die Kinder sind in Schule und Verein integriert, deshalb sollte die Entscheidung zugunsten der Hajdaris ausfallen.

