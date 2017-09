Überstürzte Flüchtlings-Umzüge weiter in der Kritik Ehrenamtliche Betreuer und nun auch die Landesregierung sind sauer aufs Landratsamt. Das hat inzwischen reagiert.

Die Flüchtlingsunterkunft im einstigen Gasthof Erbgericht Cunnersdorf bei Königstein soll leergezogen werden. © Egbert Kamprath

Bei Flüchtlingsbetreuern in der Sächsischen Schweiz sitzt der Ärger nach wie vor tief über die überstürzte Umverteilung von Flüchtlingen. Vergangene Woche hatten knapp 100 Asylsuchende, darunter mehrere Familien mit Kindern, mitgeteilt bekommen, dass sie innerhalb weniger Tage in andere Unterkünfte im Landkreis umziehen müssen. Aufgrund gesunkener Flüchtlingszahlen will sich der Landkreis von bestimmten Wohnungen trennen, um Kosten zu sparen.

Leergezogen wurde unter anderem die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Erbgericht Cunnersdorf bei Gohrisch. Hier gab es besonders viel Kritik an dem Fakt, dass die Betreuer nicht in die Pläne eingeweiht waren. Denn in Cunnersdorf waren auch Geflüchtete untergebracht, die man zuvor als besonders schutzbedürftig eingestuft hatte. Eine Abstimmung mit den Helfern vor Ort wäre zwingend nötig gewesen, sagt ein ehrenamtlicher Betreuer, der anonym bleiben möchte. „Wir alle wurden vom Landratsamt für dumm verkauft. Hinter unserem Rücken waren jene Menschen, zu denen wir ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hatten, schon lange ,umverteilt‘. So geht man nicht mit Haupt- und Ehrenamtlichen um.“ Auch der Bundestagsabgeordnete André Hahn (Die Linke) hatte sich eingeschaltet und sich speziell für eine afghanische Familie eingesetzt.

Die Betreuer sagen aber auch, dass viele der Geflüchteten auf eigenen Wunsch perspektivisch aus Cunnersdorf weg wollten und Verlegungsanträge gestellt hatten. Gründe waren unter anderem die Abgelegenheit der Unterkunft, die fehlende Mobilfunkanbindung und fehlende Spielmöglichkeiten für die Kleinsten. Dennoch hätte eine Verlegung geordnet und in Zusammenarbeit mit den Leuten vor Ort erfolgen müssen, betonen die Betreuer. Den Integrationskoordinatoren im Landratsamt wollen sie aber keinen Vorwurf machen. Diese seien wohl selbst von der Umzugsaktion überrascht gewesen.

Inzwischen hat auch Geert Mackenroth (CDU), der Ausländerbeauftragte der sächsischen Landesregierung, die Praxis des Landratsamtes kritisiert. Er sagte dem Mitteldeutschen Rundfunk, dass er die Entscheidung aus finanziellen Gründen zwar verstehe. Mackenroth appelliert aber an die Ausländerbehörden, jeden Fall sorgfältig zu prüfen. Umzüge sollten verträglich gestaltet werden und nicht überstürzt, um allen die Chance zu geben, sich vorzubereiten. In Pirna hat das Landratsamt nach den Protesten seine Entscheidungen teilweise revidiert. Für rund 30 der knapp 100 Betroffenen wurde nach SZ-Informationen der Umzugsbeschluss wieder rückgängig gemacht.

