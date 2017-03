Übersetzer gesucht Die Arbeiterwohlfahrt Pirna braucht Sprach- und Kulturmittler. Auch Migranten sind gefragt.

Die Awo sucht Sprachmittler auf Honorarbasis. © Ellger

Seit Jahresbeginn gibt es im Landkreis die Awo-Servicestelle für Sprach- und Integrationsmittler. Sie unterstützt Einrichtungen des Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesens bei der Kommunikation mit fremdsprachigen Kunden, Klienten, Patienten. Das kann ein Elterngespräch in einer Kita sein, eine Beratung beim Arzt, eine Bewerbungssituation und vieles mehr. Sprachmittler ermöglichen den Austausch der Gesprächspartner. Die Einsätze können über die Awo- Servicestelle gebucht werden.

Derzeit bietet die Awo Sprachmittlung in Arabisch, Russisch, Bulgarisch, Vietnamesisch, Dari, Urdu, Kurmandschi und Türkisch an. Wer auf Honorarbasis dolmetschen oder Kultur vermitteln möchte, kann Kontakt mit der Awo-Sonnenstein aufnehmen. Mitstreiter werden gesucht.

Interessierte, auch Migranten, können sich für die Mitarbeit und Qualifizierung als Sprach- und Integrationsmittler bewerben. Vorausgesetzt werden gute Deutsch- und Zweitsprachenkenntnisse sowie eine hohe soziale Kompetenz. (SZ)

Die Awo-Servicestelle Sprach- und Integrationsmittler sitzt in der Gerichtsstraße 4a in 01796 Pirna. Sie ist telefonisch unter 03501 5091596 erreichbar. Bewerbungen gehen per E-Mail an sprachmittler@awo-sonnenstein.de

